Pożar węgla na wagonach w Laskowicach! Akcja gaśnicza trwała kilka godzin [ZDJĘCIA]

Groźne zdarzenia w powiecie świeckim! W środę, 1 lutego w Laskowicach strażacy zostali wezwani do pożaru węgla na wagonach. Jak ujawnia lokalny portal, to nie pierwszy tego typu przypadek. Ostatnio do podobnego zdarzenia doszło w Warlubiu.