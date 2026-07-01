Pracownicy bydgoskich zakładów mogą spać spokojnie. PGZ wyklucza zwolnienia grupowe

Dawid Olszewski
2026-07-01 12:12

Polska Grupa Zbrojeniowa dementuje plotki o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Władze przedsiębiorstwa przyznają, że sytuacja nie jest łatwa, ale stawiają na nowe zlecenia i rozwój produkcji, a nie na cięcia etatów.

Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 podczas konferencji prasowej. O braku zwolnień w firmie przeczytasz na SE.
Autor: Dawid Olszewski/Radio Eska

Polska Grupa Zbrojeniowa reaguje na obawy pracowników

W ostatnich dniach w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 narastał niepokój. Część załogi głośno wyrażała obawy o swoje stanowiska, realizację obecnych umów i przetrwanie samego przedsiębiorstwa. Głos w sprawie zabrali w końcu przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy jednoznacznie zadeklarowali, że kontrolują sytuację.

Adam Leszkiewicz, stojący na czele PGZ, zaznaczył jasno, że widmo bankructwa i masowych cięć kadrowych to fikcja, a firma zmaga się jedynie z chwilowymi problemami.

Pomimo przejściowej, trudniejszej sytuacji, my wierzymy w ten zakład. Nie zamierzamy wprowadzić tutaj żadnych zwolnień grupowych. Nie zamierzamy również utracić kompetencji pracowniczych poprzez jakiekolwiek głębokie restrukturyzacje związane tylko i wyłącznie z obniżeniem kosztów, bo nie o to tutaj chodzi.

Nowe zlecenia ratunkiem dla WZL nr 2

Według przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej fundamentem budowania bezpiecznej przyszłości bydgoskiego zakładu ma być zdobywanie nowych zleceń i angażowanie się w kolejne projekty.

Rozpoczęcie seryjnej produkcji projektu Orlik, którego zakończenie ma nastąpić do końca 2027 roku. Sam ten fakt to jest wystarczający zakres działań do zapewnienia tych miejsc pracy - mówi Jakub Gazda, prezes WZL nr 2.

Bydgoski zakład z widokami na przyszłość

Szansą na umocnienie pozycji rynkowej i zapewnienie płynności mają być również wieloletnie umowy na serwisowanie maszyn FA-50. Władze poinformowały, że rozmowy w tym temacie są już na bardzo zaawansowanym etapie.

Bydgoskie WZL nr 2 to jeden z kluczowych filarów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Firma skupia się na bieżącej obsłudze, naprawach i modernizacjach sprzętu, z którego na co dzień korzysta polskie wojsko. Aktualnie w zakładzie pracuje ponad tysiąc osób.

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