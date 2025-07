Prokuratura rozlicza bójkę w Nowem. Kolejne wnioski o areszt

To co się działo w nocy z soboty na niedzielę (5-6 lipca) w Nowem (woj. kujawsko-pomorskie), przechodzi ludzkie pojęcie. Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z obywateli naszego kraju wszedł do baru w którym przebywali Kolumbijczycy zatrudnieni od trzech lat w miejscowych zakładach mięsnych.

W lokalu doszło do sprzeczki. Potem bójka przeniosła się na rynek. Nie wiadomo dlaczego 29-letni Kolumbijczyk ugodził nożem Grzegorza G., zwłaszcza, że obaj nie brali od początku udziału w zajściu.

Po zdarzeniu Kolumbijczycy próbowali uciekać samochodem. Mężczyzna, który zadał śmiertelny cios, został zatrzymany w hostelu. Nie był pijany.

Łącznie policja zatrzymała po bójce 10 Kolumbijczyków i 3 Polaków.

- Jednemu z Kolumbijczyków postawiono zarzut zabójstwa. Grozi za to kara dożywocia - mówi nam prokurator Agnieszka Adamska - Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Pozostałym udział w bójce która skutkowała śmiercią człowieka. Kodeks Karny przewiduje za to karę do 15 lat więzienia - dodaje.

Prokurator do tej pory skierował do sądu wniosek o zastosowanie aresztu wobec wszystkich Kolumbijczyków i jednego Polaka. Do godziny 12:00 we wtorek, 8 lipca, prawdopodobnie zostanie skierowany kolejny wniosek wobec kolejnego obywatela Polski. Prokurator nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dalszych działań.

