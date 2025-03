Przebudowa McDonald's w Bydgoszczy nabiera tempa. Kiedy wielkie otwarcie? [ZDJĘCIA]

Jasnowidz zajrzał w przyszłość i się przeraził! "Putin oszuka Trumpa" To, co zobaczył Krzysztof Jackowski szokuje

Metamorfoza restauracji McDonald's przy Świętej Trójcy. Jak przebiegają prace?

Restauracja McDonald's przy ul. Świętej Trójcy przechodzi gruntowny remont. Wnętrze lokalu zmieni się nie do poznania – nowy wystrój, zwiększona liczba miejsc siedzących (z 80 do 120) oraz dostosowanie do najnowszych standardów funkcjonalności to tylko niektóre z planowanych zmian. Klienci będą mogli również korzystać z większej liczby kas samoobsługowych z funkcją płatności gotówkowej.

Zmiany nie ominą również terenu wokół restauracji. Powiększony parking (o 7 miejsc) oraz dodatkowa linia McDrive z pewnością ucieszą zmotoryzowanych gości.

Sieć informuje, że prace przebiegają zgodnie z planem, a ponowne otwarcie restauracji McDonald's przy ul. Świętej Trójcy planowane jest na połowę kwietnia.

Nowy McDonald's w Fordonie

Bydgoszczanie z niecierpliwością czekają także na otwarcie pierwszej restauracji McDonald's w Fordonie. Budowa lokalu przy skrzyżowaniu Fordońskiej z ulicą Traktorzystów rozpoczęła się 31 stycznia. Planowany termin zakończenia prac to maj tego roku, co oznacza, że mieszkańcy Fordonu będą mogli odwiedzić nowy McDonald's jeszcze przed wakacjami.

Ostateczna data otwarcia uzależniona jest jednak od procedur odbioru technicznego i zgody sanepidu.