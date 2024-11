Przez lata prowadzili warsztat samochodowy w Kotomierzu pod Bydgoszczą. Pożar zabrał im wszystko. "Obudziło nas walenie do drzwi i krzyk"

- Obudziło nas walenie do drzwi i krzyk: "uciekajcie, bo się palicie". Domek strażacy ocalili, ale spłonął cały warsztat, magazyn, w sklepie nic nie nadaje się do użytku. Spłonęły klientów samochód, skuter, części naprawianych samochodów, mnóstwo opon i kół klientów, które były w depozycie i były już przygotowane do założenia do samochodów - mówi pani Janina, właścicielka warsztatu.