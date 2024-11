Przyjechał do lasu i "zaatakował" fotopułapkę. Wszyscy zaniemówili. "I śmiesznie, i straszno"

- Jako że pomagamy naukowcom prowadzić monitoring tego gatunku, zainteresowani weszliśmy w kontakt z właścicielem nieszczęśnika i postanowiliśmy sprawdzić, czy sprawcy wrócą do pozostawionych resztek. W takich przypadkach nie ma konieczności warowania w miejscu. Z pomocą przychodzi technika - fotopułapki, z których dane zbierane są co jakiś czas i analizowane co też się nagrało - przekazuje w mediach społecznościowych Wdecki Park Krajobrazowy.