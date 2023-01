Ranking Perspektywy 2023. Które szkoły najlepsze w Bydgoszczy?

Ranking Perspektywy 2023. Które bydgoskie szkoły najlepsze?

Magazyn Perspektywy opublikował najnowszy ranking szkół w Polsce. Na jakich miejscach plasują się bydgoskie szkoły w rankingu 2023?

Jeśli chodzi o licea, to najlepsze miejsce, bo 57. zajęło VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. To awans o 24 oczek w stosunku do poprzedniego roku! Kolejną placówką z zestawienia jest I LO im. Cypriana K. Norwida z Oddz. Dwujęz., które uplasowało się na 142. miejscu (awans z 201).

Kolejne miejsce:

242 - LO Towarzystwa Salezjańskiego

273 - I Katolickie LO im. Jana III Sobieskiego

308 - IV LO im. Kazimierza Wielkiego

407 - II LO im. Mikołaja Kopernika

436 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego

Jeśli chodzi o bydgoskie technika, to najlepsze miejsce, bo 6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP. To spadek w stosunku do zeszłego roku o dwa miejsca. Na wysokim, 29. miejscu znalazło się Technikum Budowlane nr 3. Największym zaskoczeniem jest 40. miejsce Technikum Ekonomiczne nr 6. W zeszłym roku była to odległa 409 pozycja!

Kolejne miejsca:

67 - Technikum nr 4 (ZSCh im. I. Łukasiewicza)

295 - Technikum Gastr.-Hotel. nr 8 im. J. Iwaszkiewicza

421 - Technikum nr 9 z Oddz. Sport. im. M. Dąbrowskiej

456 - Technikum Mech. Nr 10 im. F. Siemiradzkiego z Odd. MS

488 - Technikum Samochodowe nr 12

