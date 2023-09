Seniorka wyszła i długo nie wracała. 88-latkę znaleziono w lesie

We wtorek (12 września) około 20:15 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tucholi otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 88-letniej kobiety, która o godzinie 17:00 poszła do lasu na grzyby w rejonie Śliwic i nie powróciła na noc do miejsca przebywania.

- Rodzina przez pierwsze godziny próbowała na własną rękę odnaleźć kobietę. Jednak wszelkie działania bliskich nie przynosiły zamierzonego skutku. Zaginiona nie posiadała przy sobie telefonu komórkowego. Rodzina ostatecznie powiadomiła o zdarzeniu policję - wyjaśnia rzecznik.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Tucholi oraz podległych posterunków. Mundurowi postanowili wytypować i sprawdzić kilka miejsc na wskazanym terenie leśnym. Dzięki ich dobrej znajomości topografii terenu właśnie w jednym z nich, pomimo pory nocnej, odnaleźli zaginioną kobietę. 88-latka była wymęczona, ale nie wymagała pomocy medycznej. Odnaleziona kobieta powiedziała funkcjonariuszom, że będąc w lesie straciła orientacje w terenie i nie mogła odnaleźć drogi powrotnej.

Dzięki szybkim oraz odpowiednim działaniom funkcjonariuszy kobieta cała i zdrowa wróciła pod opiekę rodziny.

