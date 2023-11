i Autor: Ania Gołata

koszmar!

Seniorka weszła wprost pod jadące auto. Dramatyczne obrażenia. Złamane ręce i żebra

Dramat na drogach Kujaw i Pomorza! We wtorek, 28 listopada dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej. Do zdarzenia doszło w Gębicach pod Mogilnem. Jak przekazała nam rzecznik tamtejszej policji, obrażenia seniorki były potwornie bolesne - doszło do złamania obu rąk oraz żeber.