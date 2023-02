Skandal w parafii pod Grudziądzem. Były proboszcz oskarżony o gwałt na ministrancie!

i Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, FOT. SHUTTERTOCK Skandal w parafii pod Grudziadzem. Były proboszcz oskarżony o gwałt na ministrancie!



Skandal w niewielkiej parafii pod Grudziądzem. Ksiądz Jacek W., do niedawna proboszcz pw. św. Jakuba Apostoła w Dąbrowce Królewskiej, usłyszał zarzuty gwałtu małoletniego! Duchowny został zatrzymany w czwartek, 9 lutego, a dzień później został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chełmnie, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia.