i Autor: pixabay.com Sklepy czynne w sylwestra i Nowy Rok w Bydgoszczy. Gdzie zrobić zakupy? [LISTA SKLEPÓW]

Gdzie zrobić zakupy?

Sklepy czynne w sylwestra i Nowy Rok w Bydgoszczy. Gdzie zrobić zakupy? [LISTA SKLEPÓW]

ago 10:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rozpoczęło się końcowe odliczanie do sylwestrowej zabawy! Co zrobić, gdy w ostatniej chwili zabraknie nam wykałaczek do koreczków czy papierowych talerzyków? Sprawdziliśmy, do której godziny będą otwarte sklepy popularnych sieci w sylwestra i gdzie będziemy mogli zrobić zakupy w Nowy Rok.