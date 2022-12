i Autor: pixabay.com - zdjęcie ilustracyjne Szok na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy! Trumna z ciałem wypadła z karawanu

Jak to możliwe?!

To się nie mieści w głowie! Na jednym z bydgoskich cmentarzy doszło do przykrego incydentu. Podczas gdy rodzina odprowadzała zmarłego do miejsca spoczynku, trumna wypadła z karawanu. Zgromadzeni żałobnicy byli w szoku. Jak do tego mogło dojść?!