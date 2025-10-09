Nowa perła Bydgoszczy. Spacer wokół Akademii Muzycznej zachwyca!

Nowy gmach Akademii Muzycznej, wzniesiony po niemal dekadzie od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego, pojawił się w północnej części Bydgoszczy, w dzielnicy Bocianowo. Od północy graniczy z zabudową wielorodzinną, którą dzieli ruchliwa, czteropasmowa ulica Kamienna. Od południa rozciągają się tereny zielone, a od wschodu sąsiadują Rodzinne Ogródki Działkowe. Z zachodu natomiast dawną poprzemysłową zabudowę zastąpiło Centrum Handlowe Faktoria. Sama działka, na której powstał kampus, przez lata była mocno zaniedbanym terenem dawnej cegielni.

Spacerując wokół budynku, łatwo zauważyć, jak fasada kampusu odzwierciedla muzyczną tożsamość Akademii. Pionowe pasy szklane i ceglane od północy oraz szklane tafle o różnych odcieniach od południa przypominają… klawiaturę fortepianu z jasnymi i ciemniejszymi klawiszami. Architekci zadbali, aby budynek wyglądał dynamicznie i nowocześnie, a jednocześnie harmonijnie wpisywał się w otoczenie.

Nie sposób też przejść obojętnie obok stawu gliniankowego, nad którym wznosi się kampus. Przemiana tego miejsca w atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców nie była prosta – grunt i woda wymagały kompleksowej rekultywacji, a w trakcie prac wyłowiono nawet stare samochody, w tym Malucha i Syrenę. Dziś staw jest centralnym punktem zielonej przestrzeni z bulwarami, elementami małej architektury oraz sceną plenerową, na której może zebrać się do 250 osób.

Mimo bliskości ruchliwej ulicy Kamiennej, spacer w tym rejonie jest spokojny i relaksujący. Budynek Akademii działa jak naturalna bariera akustyczna, oddzielając nowo powstały Park imienia Andrzeja Szwalbego od miejskiego zgiełku. To miejsce idealne na popołudniowy spacer, obserwowanie architektury i odpoczynek wśród zieleni – prawdziwa oaza w północnej części Bydgoszczy.