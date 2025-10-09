Nowa perła Bydgoszczy. Spacer wokół Akademii Muzycznej zachwyca!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-09 13:11

Wybraliśmy się na spacer dookoła nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w dniu otwartym dla mieszkańców 4 października. I trzeba przyznać – miejsce aż zachęca do powolnego spaceru, podziwiania architektury i zanurzenia się w zieleni tuż przy sercu miasta.

Super Express Google News

Nowy gmach Akademii Muzycznej, wzniesiony po niemal dekadzie od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego, pojawił się w północnej części Bydgoszczy, w dzielnicy Bocianowo. Od północy graniczy z zabudową wielorodzinną, którą dzieli ruchliwa, czteropasmowa ulica Kamienna. Od południa rozciągają się tereny zielone, a od wschodu sąsiadują Rodzinne Ogródki Działkowe. Z zachodu natomiast dawną poprzemysłową zabudowę zastąpiło Centrum Handlowe Faktoria. Sama działka, na której powstał kampus, przez lata była mocno zaniedbanym terenem dawnej cegielni.

Spacerując wokół budynku, łatwo zauważyć, jak fasada kampusu odzwierciedla muzyczną tożsamość Akademii. Pionowe pasy szklane i ceglane od północy oraz szklane tafle o różnych odcieniach od południa przypominają… klawiaturę fortepianu z jasnymi i ciemniejszymi klawiszami. Architekci zadbali, aby budynek wyglądał dynamicznie i nowocześnie, a jednocześnie harmonijnie wpisywał się w otoczenie.

Nie sposób też przejść obojętnie obok stawu gliniankowego, nad którym wznosi się kampus. Przemiana tego miejsca w atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców nie była prosta – grunt i woda wymagały kompleksowej rekultywacji, a w trakcie prac wyłowiono nawet stare samochody, w tym Malucha i Syrenę. Dziś staw jest centralnym punktem zielonej przestrzeni z bulwarami, elementami małej architektury oraz sceną plenerową, na której może zebrać się do 250 osób.

Mimo bliskości ruchliwej ulicy Kamiennej, spacer w tym rejonie jest spokojny i relaksujący. Budynek Akademii działa jak naturalna bariera akustyczna, oddzielając nowo powstały Park imienia Andrzeja Szwalbego od miejskiego zgiełku. To miejsce idealne na popołudniowy spacer, obserwowanie architektury i odpoczynek wśród zieleni – prawdziwa oaza w północnej części Bydgoszczy.

Tłumy na dniu otwartym kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki