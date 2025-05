Sportowe święto na Politechnice Bydgoskiej. Nowa bieżnia i sztafetowe emocje!

- Otwarcie drugiego etapu ACS to kolejny krok w realizacji kompleksu sportowego, który już teraz oferuje społeczności akademickiej i mieszkańcom Bydgoszczy dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych - boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, strefy lekkoatletycznej, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej oraz strzelnicy. To tym samym kolejny krok w budowie jednego z najnowocześniejszych kompleksów sportowych w regionie - powiedział prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej.