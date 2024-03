Sprzedała mieszkanie i zniknęła bez śladu! Co się stało z 66-letnią Danutą?

Słono zapłacą za ten numerek! Zrobili to w oku miejskiej kamery

Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście poszukuje Danuty Kubera - Saris, która 21 lutego 2024 r. ostatni raz nawiązała kontakt z kuzynką w miejscu jej zamieszkania. Pani Danuta mieszka wraz z mężem na stałe w Holandii. W lutym tego roku przyjechała do Polski, aby sprzedać mieszkanie. Po załatwieniu tej sprawy miała powrócić do Holandii. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu, nie powróciła do miejsca zamieszkania.

Rysopis:

wiek z wyglądu około 66 lat,

wzrost 170 cm,

krępa budowa ciała,

włosy ciemny blond,

nos normalny, uszy normalne, brak znaków szczególnych.

Brak informacji o ubiorze w chwili zaginięcia. Posiada przy sobie telefon komórkowy (nieaktywny), walizkę z ubraniami. Nie posiada przy sobie dokumentów.

