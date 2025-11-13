Sto lat minęło jak jeden dzień! Pani Zofia tak świętowała wyjątkowy jubileusz

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-13 12:38

Ma w sobie pogodę ducha, wspomnienia na filmowy scenariusz i mnóstwo energii, której mogliby jej pozazdrościć młodsi. Pani Zofia Barańska z gminy Dobrcz właśnie skończyła sto lat! Z tej okazji odwiedził ją wiceprzewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, wręczając medal i moc serdecznych życzeń.

Super Express Google News

Setne urodziny to wyjątkowy jubileusz, a historia pani Zofii Barańskiej pokazuje, że życie potrafi być pełne zwrotów akcji, ale i pięknych chwil. Jubilatka, z domu Górecka, urodziła się 7 listopada 1925 roku w Borowiczkach koło Płocka. Dorastała w rodzinnej, ciepłej atmosferze razem z bratem i siostrą, ale młodość przerwała jej wojna.

Podczas II wojny światowej została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Los jednak uśmiechnął się do niej – dzięki odwadze i pomocy jednego z Niemców udało jej się uciec i pieszo wrócić do domu. Po wojnie ukończyła słynne Liceum Ogólnokształcące im. Małachowskiego w Płocku – jedną z najstarszych szkół w Polsce.

Później życie zawiodło ją do Wrocławia, a następnie do Bydgoszczy. Przez wiele lat pracowała w administracji domów mieszkalnych, a swoją karierę zakończyła jako księgowa. W pracy była ceniona za sumienność, serdeczność i oddanie. Po śmierci męża Leona w 1990 roku sama wychowała dwoje dzieci, dziś z dumą mówi o trojgu wnucząt i aż pięciorgu prawnucząt.

Polecany artykuł:

Ma 19 wnucząt i 35 prawnucząt! Pani Zofia skończyła właśnie 100 lat i czerpie z…
Sto lat minęło jak jeden dzień! Pani Zofia tak świętowała wyjątkowy jubileusz
6 zdjęć

Na emeryturze nie zwolniła tempa. Zawsze aktywna, z uśmiechem pomagała w wychowaniu wnuków, gotowała ulubione potrawy, a wolny czas spędzała z książką i filiżanką herbaty. Od 25 lat mieszka w gminie Dobrcz, gdzie stała się dobrze znaną postacią – w lokalnej bibliotece uchodzi za jedną z najaktywniejszych czytelniczek. Na 90. urodziny otrzymała nawet tort ozdobiony… krzyżówką!

Z okazji setnych urodzin pani Zofię odwiedził wiceprzewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Przemysław Sznajdrowski, wręczając jubilatce marszałkowski medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis oraz życzenia od marszałka Piotra Całbeckiego.

Są skarbnicą doświadczeń, dobrych rad i wspomnień. Niech każdy dzień będzie źródłem radości, niech upływa w atmosferze miłości i wsparcia – przekazał marszałek.

Pani Zofii życzymy kolejnych lat w zdrowiu, spokoju i z uśmiechem – tak jak przystało na prawdziwą damę z pasją do życia i… krzyżówek.

Uczeń Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego pobił nauczycielkę. Dyrektorka placówki, Aleksandra Ostrowska wygłosiła oświadczenie nt. zdarzenia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

100 LAT