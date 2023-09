Chcieli go uspokoić

Jeden telefon kosztował seniorkę 15 tys. zł! Policja ze Świecia apeluje do mieszkańców

Do seniorki zadzwoniła na numer stacjonarny kobieta, która podała się za policjantkę. - Powiedziała, że jej córka i wnuk spowodowali wypadek i potrzebna jest gotówka, a nawet biżuteria, po to, aby uniknęli kary i więzienia - wyjaśnia rzecznik KPP w Świeciu.

Kobieta przygotowała 15 tys. zł. Oszustka powiedziała, że na początek wystarczy. Jak wynikało z przekazanej przez nią instrukcji, po pieniądze miał przyjechać mężczyzna. Po chwili wszedł do mieszkania, nie mówiąc nic do oszukanej kobiety, wziął pieniądze i wyszedł. Dopiero po wyjściu z domu nieznanego mężczyzny, kobieta zadzwoniła do córki i po chwili okazało się, że padła ofiarą oszustów i żadnego wypadku nie było.

Policja apeluje do mieszkańców

Mundurowi po raz kolejny apelują, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie należy zadzwonić i potwierdzić taką informację. A w razie jakichkolwiek wątpliwości natychmiast poinformować policję.

