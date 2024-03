wyjątkowe fotografie!

Święconka na archiwalnych zdjęciach! Tak kiedyś święcono pokarmy

Wielkanoc w dawnych czasach wyglądała zupełnie inaczej. Świąteczny czas był długo wyczekiwany przez wszystkich domowników, a na wielkanocnym stole królowały potrawy, które przygotowywano tylko na specjalne okazje. Nim jednak wszyscy mogli celebrować ten świąteczny czas, najmłodsi udawali się do kościoła, by poświecić pokarmy. Zobacz, jak to wyglądało wiele lat temu!