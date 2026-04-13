Makabryczne odkrycie na torach w Bydgoszczy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (13 kwietnia) na terenie stacji Bydgoszcz Wschód w Bydgoszcz. Około godziny 19:00 służby otrzymały zgłoszenie o zwłokach znajdujących się na torowisku.

Na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie jednostki, które rozpoczęły działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz ustalenie szczegółów tragedii. Jak wynika z przekazanych informacji, sytuacja od początku była bardzo nietypowa. W chwili przyjazdu służb nie było tam żadnego pociągu, który mógłby bezpośrednio uczestniczyć w zdarzeniu.

- Godz. 19:04, Bydgoszcz, ul. Inwalidów - na stacji Bydgoszcz Wschód ciało po dekapitacji leży na torach. Brak pociągu biorącego udział w zdarzeniu. Dwa tory są wyłączone z ruchu. Na miejscu 2 zastępy SP.

- poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Tajemnicze okoliczności zdarzenia

Sprawa jest wyjątkowo zagadkowa, ponieważ gdy patrol dotarł na miejsce, nie było tam żadnego pociągu, który mógł uczestniczyć w wypadku. Brak składu kolejowego na miejscu rodzi pytania o dokładny przebieg zdarzenia. Jedna z hipotez zakłada, że do potrącenia mogło dojść wcześniej, a maszynista nie był świadomy uderzenia. Nie wyklucza się także, że ciało znajdowało się na torach już od dłuższego czasu.

Utrudnienia w ruchu pociągów

W związku z tragicznym wypadkiem i pracą służb na miejscu, pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch na dwóch torach został wstrzymany. Pociągi jadące w stronę dworca Bydgoszcz Główna mogą kursować z opóźnieniami. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się na Portalu Pasażera.

- Bydgoszcz Wschód. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia

- informuje Portal Pasażera.

Lokalne media zwracają uwagę na problem, który od dawna występuje w okolicy stacji. Choć w pobliżu znajduje się bezpieczny wiadukt, wiele osób decyduje się na ryzykowne przechodzenie przez tory "na skróty".

- W miejscu zdarzenia znajduje się wiadukt, jednak wielu pieszych wciąż wybiera przejście na skróty - bezpośrednio przez tory między peronami. Mimo licznych apeli służb, takie zachowania nie ustają i regularnie prowadzą do niebezpiecznych sytuacji

- podaje bydgoszcz.tvp.pl.

Śledczy pracują nad ustaleniem tożsamości ofiary oraz dokładnych okoliczności tragedii.