Zaskakujące odkrycie w lesie pod Świeciem. Na miejsce wezwano policję!

W środę (14 grudnia), podczas prac archeologicznych na terenie gminy Lniano (pow. świecki), zostały wydobyte przedmioty wyglądem przypominające granaty i pociski artyleryjskie.

- O znalezisku natychmiast zostali powiadomieni policjanci. Patrol z posterunku w Osiu, który na miejsce skierował dyżurny, potwierdził, że to niewybuchy i mogą pochodzić z okresu II wojny światowej - wyjaśnia rzecznik KPP w Świeciu.

Takimi przedmiotami zajmują się zawsze wojskowi saperzy, którzy zostali wezwani na miejsce. Znalezisko zostało zabezpieczone i przewiezione na poligon w celu zneutralizowania.

Ważny apel policji!

Policjanci apelują, aby za każdym razem, gdy natkniemy się na taki przedmiot jak najszybciej alarmować odpowiednie służby, a jeżeli mamy taką możliwość to miejsce, w którym został znaleziony niewybuch oznaczyć. Pamiętajmy, aby nie dotykać takich znalezisk, a także nie przenosić ich w inne miejsca. Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy.

