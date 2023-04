Szokujący spadek temperatur w Bydgoszczy! IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia

Kto liczył, że kwiecień będzie miesiącem, w którym na dobre zapomnimy o zimie, tego czeka srogie rozczarowanie. Prognozy długoterminowe na kwiecień przewidują, że przed nami zimny miesiąc, w którym pogoda przypominać będzie raczej przedwiośnie niż pełnię wiosny. IMGW wydał żółty alert przed przymrozkami! Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje w całej Polsce.

- Na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego od poniedziałku, 3 kwietnia godz. 23:00 do czwartku, 6 kwietnia godz. 9:00 prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, lokalnie możliwy spadek do -6°C, przy gruncie od -6°C do -2°C, lokalnie około -8°C. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Stopień zagrożenia: 1 - przekazuje Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️ ➡️PRZYMROZKI 👨‍🌾W całym kraju przez najbliższe kilka dni prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Lokalnie przy gruncie spadki do -8°C, -10°C.➡️Szczegóły: https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/YoQohtcoBj— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 3, 2023

