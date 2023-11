Szukają 19-letniej Karoliny w stawach i rzece! W domu zostawiła niepokojący list

Gdzie jest Karolina Sikora z Bydgoszczy? W domu zostawiła list

Trwa kolejny dzień poszukiwań Karoliny Sikory z Bydgoszczy. 19-latka ostatni raz widziana była 6 listopada. To wtedy wyszła z mieszkania przy ulicy Bortnowskiego w Fordonie i przepadła bez wieści. Jedyny ślad, który pozostawiła, to list. Wiele wskazuje na to, że to w nich opisała swoje dalsze plany...

- Młoda kobieta prawdopodobnie wskoczyła do wody. Przeczesane zostały brzegi rzeki oraz przeprowadzono poszukiwanie podwodne sonarem. Niestety długie oraz obszerne poszukiwania nie przyniosły zamierzanego skutku, zaginiona nadal jest poszukiwana - mówią strażacy z OSP Solec Kujawski.

Rysopis zaginionej:

wzrost 167 cm,

waga około 70 kg,

szczupła budowa ciała,

włosy długie do pasa koloru blond z jasnymi pasemkami,

oczy niebieskie,

nos prosty,

zaginiona ma znaki szczególne w postaci tatuażu na lewym ramieniu – serce otoczone cierniami oraz na lewej ręce przy małym palcu tatuaż o nieregularnym kształcie.

Ktokolwiek zna miejsce jej pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 58 59 albo na numer alarmowy 112.