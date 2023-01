Tajemnicze zniknięcie dzień przed Wigilią! Co się stało z 33-letnim Krystianem?

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu prowadzą czynności mające na celu odnalezienie 33-letniego mieszkańca Grudziądza Krystiana Chojnackiego.

23 grudnia mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania na Osiedlu Kopernika i do dziś do niego nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policjanci apelują do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informację o miejscu jego przebywania o pilny kontakt

Rysopis:

wzrost 178 cm,

szczupła budowa ciała,

ciemne krótkie włosy,

oczy koloru piwnego,

uszy małe,

nos prosty.

W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę koloru popielatego z kapturem, ciemnozieloną bluzę z kapturem, sweter koloru siwego, spodnie koloru niebieskiego typu jeans, buty sportowe.

Autor: KMP w Grudziądzu

W przypadku napotkania zaginionego proszę poinformować najbliższą jednostkę policji dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221/222. Informację można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzutel. 47 7545 351 lub pod numer alarmowy 112.

