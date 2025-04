Tak po modernizacji będzie wyglądała pętla tramwajowa w Lesie Gdańskim!

Wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą. Trzy osoby trafiły do szpitala!

Wykonawca będzie miał za zadanie wybudowanie dodatkowych torów odstawczych oraz wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi wymijanie się tramwajów bez konieczności ich wycofywania. Łącznie w obrębie pętli w Lesie Gdańskim ma funkcjonować pięć peronów - trzy początkowe oraz dwa końcowe. - Ustawione zostaną też wiaty, w tym rowerowa, które będą obsadzone roślinami na dachu oraz otoczone specjalnymi stelażami, oplecionymi bluszczem lub innymi pnączami - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie też część ulicy Rekreacyjnej, która przylega do pętli. Pasy ruchu zostaną zawężone i powstaną wyniesione przejścia dla pieszych. Wykonawca wybuduje też nowy budynek socjalny, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć i zjeść posiłek w trakcie zaplanowanej przerwy.

Przypomnijmy, że rozbudowa pętli tramwajowej w Lesie Gdańskim to kolejna inwestycja tramwajowa planowana do realizacji w najbliższych latach w Bydgoszczy. Obecnie trwa również modernizacja torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej oraz przebudowa zajezdni tramwajowej. W niedalekiej przyszłości rozpocznie się również budowa linii tramwajowej na Szwederowie oraz modernizacja ronda Jagiellonów.

Obecnie do pętli Las Gdański można dotrzeć trzema liniami tramwajowymi - nr 1, 2 oraz 10. Zajrzeliśmy, jak obecnie wygląda pętla tramwajowa.

W ostatnich latach Bydgoszcz wymieniła niemal cały tabor tramwajowy. W ramach kontraktu wartego 431,2 mln złotych, Pesa dostarczyła miastu czterdzieści nowoczesnych tramwajów. Obecnie po Bydgoszczy jeździ już 75 „niskopodłogowców”. Teraz ratusz przygotowuje się do zamówienia sześciu kolejnych składów, co pozwoli na całkowitą wymianę floty tramwajowej. Dodatkowe tramwaje pojawią się na torach do końca 2027 roku.

- Do 2010 roku w Bydgoszczy mieliśmy tylko dwa nowoczesne tramwaje. Resztę floty stanowiły wysłużone 30-letnie „Konstale”. Dziś tabor składa się z 75 niskopodłogowych, klimatyzowanych tramwajów - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Wszystkie nowoczesne tramwaje kursujące po Bydgoszczy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi oraz ładowarki do urządzeń mobilnych.

Obecna średnia wieku taboru tramwajowego w Bydgoszczy to zaledwie 11,5 roku. Flota składa się łącznie z 75 nowoczesnych pojazdów wyprodukowanych przez Pesę w latach 2008-25 oraz 14 składów „Konstal” (13 podwójnych i jeden pojedynczy). Starsze pojazdy są jeszcze wykorzystywane do obsługi linii nr 6, ale po zakończeniu modernizacji torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej, cała trasa do Łęgnowa będzie mogła być obsługiwana przez niskopodłogowe tramwaje.

