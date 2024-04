łzy same cisną się do oczu

Przypomnijmy - 18 kwietnia po godzinie 15:00 w Bydgoszczy tramwaj śmiertelnie potrącił Emilkę. Od samego początku w sprawie pojawia się wątek rówieśnika nastolatki. Według najnowszych doniesień, śmierć 15-latki może być efektem nieszczęśliwego wypadku. Dziewczynka miała chwycić chłopaka za rękę, a on miał ją odepchnąć. Niestety wtedy akurat przejeżdżał tamtędy tramwaj i doszło do tragedii. - Ten, który namawiał Emilkę, uciekł z przystanku, ale potem wrócił. Nastolatek, który odepchnął od siebie dziewczynę wyrywał sobie potem włosy z głowy - mówi nam osoba, która miała być świadkiem dramatu.

Zaraz po tragedii, policja z Bydgoszczy zatrzymała chłopaka. - To się nam nie mieści w głowach. W szkole panuje straszna atmosfera i rodzi się mnóstwo plotek. Wciąż nikt z nas nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło. Nie możemy w to uwierzyć - mówią uczniowie szkoły, do której chodziła 15-latka i jej kolega. Jak udało się nam dowiedzieć, decyzją sądu 15-latek opuścił Izbę Dziecka. Na stronie w mediach społecznościowych VIII LO pojawił się wzruszający wpis.

"Droga Społeczności Szkolna, z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej i nagłej śmierci naszej koleżanki Emilki. Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia na ręce najbliższych jej osób. Nasze serca łączą się z Wami w tych trudnych chwilach".

Pogrzeb 15-letniej Emilki z Bydgoszczy

VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy przekazało informację o pogrzebie Emilki. Różaniec w intencji zmarłej nastolatki odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) o godz. 12.30 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy, natomiast msza rozpocznie się o godz. 13 w tym samym kościele.

