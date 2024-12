Tak wygląda teraz dom bydgoskich Griswoldów! Zdobi go prawie 250 tys. światełek [ZDJĘCIA]

Tak wygląda teraz dom bydgoskich Griswoldów! Zdobi go prawie 250 tys. światełek

Dekorowanie domu to nie tylko efektowne widowisko, ale także głęboko zakorzeniona rodzinna tradycja, która od lat tworzy niezapomniany klimat świąt. Pani Agnieszka wspomina, jak od dzieciństwa Boże Narodzenie było dla niej i jej brata Andrzeja czasem pełnym radości i wyjątkowych wspomnień. Pan Andrzej, który jest osobą niesłyszącą, zawsze szczególnie cieszył się z dekoracji świetlnych.

Historia iluminacji domu przy Sielskiej zaczęła się skromnie, od około 120 tysięcy światełek w 2022 roku. Rok później liczba ta wzrosła do 200 tys., by w tym roku sięgnąć imponującej liczby aż 250 tys. Wszystko to nie tylko ku uciesze rodziny, ale także setek odwiedzających, którzy przyjeżdżają z całego regionu, by podziwiać to wyjątkowe dzieło.

Iluminacja domu to jednak coś więcej niż światełka. To hołd dla tradycji zapoczątkowanej przez rodziców Agnieszki, którzy zawsze dbali, aby święta były magiczne i pełne ciepła. Jak dowiedzieli się dziennikarze Radia Eska Bydgoszcz, przygotowania do świąt zaczynają się w tej rodzinie już latem, angażują się wszyscy. Trzeba powymieniać przepalone żarówki, zaplanować iluminacje, podokładać kolejne świetlne łańcuchy. W 2022 roku świeciło tu ok. 120 tys. lampek, w 2023 roku 200 tys., a teraz jest ich o ok. 50 tys. więcej.

Co roku dekoracje ewoluują. Poza świetlnymi sercami wprowadzono nowe elementy, takie jak podświetlane postacie aniołów czy ogromne świąteczne gwiazdy. Całość tworzy bajkowy krajobraz, który wprowadza odwiedzających w prawdziwie świąteczny nastrój.

Bydgoszczanie i turyści, którzy zaglądają na Sielską 55, by poczuć magię świąt, nazywają fordońskich miłośników Bożego Narodzenia rodziną Griswoldów. Nikt tu się o to nie obraża.

4. Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.