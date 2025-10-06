Tłumy w Bydgoszczy na dniu otwartym nowego kampusu Akademii Muzycznej! „Tego się nie spodziewałam”

2025-10-06 14:57

W sobotę, 4 października mieszkańcy Bydgoszczy tłumnie przybyli na dzień otwarty nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Kolejki ciągnęły się od ulic Kamiennej i Gdańskiej, a wrażenie robiły sale koncertowe, studia nagrań oraz przestrzeń dydaktyczna nowego gmachu.

Super Express Google News

W nowym budynku bydgoskiej Akademii Muzycznej w sobotę (4 października) panowało prawdziwe oblężenie. - Tego się nie spodziewałam. Przyszłam tu razem z mężem i córką. Na szczęście kolejka idzie szybko – mówi nam Kasia ze Śródmieścia. Kolejka ustawiona od rana przy ulicy Kamiennej i Gdańskiej liczyła setki osób, które chciały zobaczyć imponujący gmach z bliska.

Nowy kampus usytuowany jest między ulicami Chodkiewicza a Kamienną i będzie służył zarówno studentom, jak i mieszkańcom Bydgoszczy. W budynku znajdują się m.in. przestronne sale koncertowe, studia nagrań, sale dydaktyczne oraz sale prób orkiestry symfonicznej, w której wyjaśniono odwiedzającym, jak działa specjalna cyrkulacja powietrza – tak, by nie wytwarzała nawet najmniejszego szumu podczas prób i koncertów.

Największe wrażenie robiła główna sala koncertowa z widownią dla ponad 400 osób. W sali kameralnej można było posłuchać koncertu studentów Akademii Muzycznej, a w pozostałych częściach budynku zwiedzający podziwiali nowoczesną architekturę oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne.

Jak przekazuje TVP Bydgoszcz, do godziny 13:30 nowy kampus odwiedziło już 5 tysięcy osób. Chłód i wiatr nie odstraszyły bydgoszczan – każdy chciał zobaczyć od środka nową siedzibę uczelni.

Oficjalna inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaplanowana jest na 15 października. Tymczasem mieszkańcy już teraz mieli okazję poczuć wyjątkową atmosferę i przekonać się, jak wiele możliwości oferuje nowy obiekt.

Dzień otwarty pokazał, że bydgoszczanie chętnie korzystają z takich inicjatyw i doceniają inwestycje kulturalne w mieście. Kolejki i tłumy odwiedzających świadczą o tym, że nowy kampus stanie się ważnym punktem życia muzycznego nie tylko dla studentów, ale dla całej lokalnej społeczności.

Tłumy na dniu otwartym kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy! „Tego się nie spodziewałam”
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki