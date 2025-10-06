Tłumy w Bydgoszczy na dniu otwartym nowego kampusu Akademii Muzycznej! „Tego się nie spodziewałam”

W nowym budynku bydgoskiej Akademii Muzycznej w sobotę (4 października) panowało prawdziwe oblężenie. - Tego się nie spodziewałam. Przyszłam tu razem z mężem i córką. Na szczęście kolejka idzie szybko – mówi nam Kasia ze Śródmieścia. Kolejka ustawiona od rana przy ulicy Kamiennej i Gdańskiej liczyła setki osób, które chciały zobaczyć imponujący gmach z bliska.

Nowy kampus usytuowany jest między ulicami Chodkiewicza a Kamienną i będzie służył zarówno studentom, jak i mieszkańcom Bydgoszczy. W budynku znajdują się m.in. przestronne sale koncertowe, studia nagrań, sale dydaktyczne oraz sale prób orkiestry symfonicznej, w której wyjaśniono odwiedzającym, jak działa specjalna cyrkulacja powietrza – tak, by nie wytwarzała nawet najmniejszego szumu podczas prób i koncertów.

Największe wrażenie robiła główna sala koncertowa z widownią dla ponad 400 osób. W sali kameralnej można było posłuchać koncertu studentów Akademii Muzycznej, a w pozostałych częściach budynku zwiedzający podziwiali nowoczesną architekturę oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne.

Jak przekazuje TVP Bydgoszcz, do godziny 13:30 nowy kampus odwiedziło już 5 tysięcy osób. Chłód i wiatr nie odstraszyły bydgoszczan – każdy chciał zobaczyć od środka nową siedzibę uczelni.

Oficjalna inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaplanowana jest na 15 października. Tymczasem mieszkańcy już teraz mieli okazję poczuć wyjątkową atmosferę i przekonać się, jak wiele możliwości oferuje nowy obiekt.

Dzień otwarty pokazał, że bydgoszczanie chętnie korzystają z takich inicjatyw i doceniają inwestycje kulturalne w mieście. Kolejki i tłumy odwiedzających świadczą o tym, że nowy kampus stanie się ważnym punktem życia muzycznego nie tylko dla studentów, ale dla całej lokalnej społeczności.