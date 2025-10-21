Tragedia po szczepieniu! Nie żyje 6-miesięczny Gabryś. Jeden z preparatów był przeterminowany

Po szczepieniu w Gąsawie zmarło 6-miesięczne dziecko, a jedna z dawek preparatu była przeterminowana.

Sanepid wycofał partię szczepionek, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn zgonu.

Czy przeterminowana szczepionka przyczyniła się do tragedii?

Do tragedii doszło na przełomie września i października. Mały Gabriel, mający zaledwie sześć miesięcy, został zaszczepiony w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gąsawie. Wkrótce po zabiegu u chłopca wystąpił tzw. niepożądany odczyn poszczepienny. Dziecko w ciężkim stanie trafiło najpierw do szpitala w Żninie, a następnie zostało przewiezione do Bydgoszczy. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, chłopiec po kilku dniach zmarł.

Jak przekazuje TVP Bydgoszcz, zawiadomienie do prokuratury złożyli pracownicy inspekcji sanitarnej, po tym jak ustalono, że jedna z dawek użytego preparatu była przeterminowana. W wyniku kontroli Sanepid natychmiast wycofał całą partię szczepionki z obiegu.

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wszczęli postępowanie w sprawie.

– Ustalono, że minął termin przydatności jednej z partii szczepionek, którą podano dziecku. Natomiast to, czy miało to wpływ na powstanie niepożądanego odczynu poszczepiennego i w konsekwencji przyczyniło się do śmierci dziecka, będzie ustalane w śledztwie. Zabezpieczono dokumentację medyczną, przesłuchiwani są świadkowie, badane jest to, jaka była procedura użycia tych szczepionek. Powołany biegły odpowie na pytanie, co było przyczyną śmierci i jaki wpływ miał ten preparat na dziecko – przekazała dziennikarzom Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Z informacji przekazanych przez TVP Bydgoszcz wynika, że śledztwo dotyczy następstw szczepienia 6-miesięcznego dziecka. Prokuratura nie wyklucza żadnej hipotezy, a dokładne przyczyny zgonu ma ustalić sekcja zwłok oraz opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie, gdzie doszło do szczepienia, na razie nie komentują sprawy. Jak zapowiedzieli, oświadczenie placówki ma zostać wydane we wtorek, 21 października.