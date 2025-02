Ktoś rozrzuca kiełbasy z trutką na szczury! Weterynarze apelują do mieszkańców. "Bądźcie czujni"

Dramat rozegrał się dokładnie 7 lutego 2023 roku przy ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy. Około godziny 18:30 mundurowi otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Gdy dotarli na miejsce, na klatce schodowej znaleźli dwie kobiety poważnie ranne. Obie poszkodowane trafiły do szpitala. To jednak dopiero początek koszmaru. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch młodych mężczyzn.

Zobacz zdjęcia!

Awantura przerodziła się w dramat! Nie żyją dwaj mężczyźni

Yana Ch. i Stanislav Ch. kiedyś tworzyli szczęśliwą rodzinę. Owocem ich miłości są dwie córeczki: 5-letnia Amelia i 3-letnia Oliwia. Niestety, jak to bywa w wielu związkach, z czasem między małżonkami zaczęły narastać problemy. Para zdecydowała się na rozwód, który został sfinalizowany dwa lata przed tragedią w Ukrainie. Po wybuchu wojny Yana, wraz ze swoją babcią Valentyną K. i córkami, uciekła do Polski. Ostatecznie osiedliły się w Bydgoszczy.

W nowym kraju Yana zaczęła układać sobie życie na nowo. U jej boku pojawił się 22-letni Mykola. To właśnie on jako pierwszy padł ofiarą furii Stanislava. Jak wyznała babcia Yany, były mąż nie miał pretensji o nowy związek kobiety. Jego gniew skupił się na sprawie opieki nad dziećmi, co miało być przyczyną tragicznej awantury.

Stanislav zaatakował z przerażającą brutalnością. Yana odniosła poważne obrażenia – miała liczne rany kłute na plecach, twarzy i rękach. Walczyła o życie w szpitalu, jednak 3 maja 2023 roku nadeszła tragiczna wiadomość. Młoda kobieta zmarła.

Po ataku Stanislav wrócił do mieszkania, gdzie przebywały jego córeczki, i odebrał sobie życie. – Dobrze, że chociaż dzieci oszczędził – powiedział jeden z bydgoskich policjantów. Obecnie dziewczynkami zajmuje się babcia Valentyna. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, pozostawiając pytania o to, czy tragedii można było zapobiec.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?