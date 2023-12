NOWE FAKTY

Tragiczna śmierć bydgoskiego ministranta. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na kluczowe pytanie

ago 12:55

Wracamy do tragedii, która wstrząsnęła całą Bydgoszczą. Pan Zdzisław, ministrant bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, zmarł 13 grudnia 2023 roku kilka miesięcy po brutalnym pobiciu. Do zdarzenia doszło na ul. Fordońskiej. Sprawą śmierci 74-latka zajęła się prokuratura, która zleciła sekcję zwłok mężczyzny. Co wykazał raport ekspertów?