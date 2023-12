wszyscy w szoku

Brutalne pobicie ministranta w Bydgoszczy. Mężczyzna zmarł w szpitalu

ago 10:25

Ta informacja zasmuciła wszystkich bydgoszczan. Nie żyje pan Zdzisław, ministrant bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. Mężczyzna od wielu lat służył do mszy i angażował się w życie społeczne bazyliki. - Takich ludzi, to ze świecą szukać. Był tak dobrym i uczynnym człowiekiem. To ogromna stara dla nas wszystkich - mówi nam Kuba, który bardzo dobrze znał mężczyznę. We wrześniu 2023 roku 74-latek został brutalnie pobity na ulicy Fordońskiej. Sprawca został zatrzymany przez policję.