Tragiczna śmierć Wioletty. W aucie była jej 6-letnia córka, bliscy publikują poruszające pożegnania

Do tragedii doszło w sobotę, 28 czerwca, około godziny 19.35 w miejscowości Niedola na trasie pomiędzy Gorzeniem a Łochowicami. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków i zespoły ratownictwa medycznego.

Jak przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło na prostym odcinku drogi.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 43-letni kierujący pojazdem marki Mazda, na prostym odcinku drogi, z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym Mercedesem, którym kierowała 30-latka. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu zdarzenia – przekazał rzecznik nakielskiej policji.

W mercedesie razem z Wiolettą podróżowała także jej 6-letnia córka. Dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Do szpitala trafił również 43-letni kierowca mazdy.

Postępowanie, które wyjaśni okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia, pod nadzorem prokuratury, prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – poinformował rzecznik.

Śmierć 30-letniej Wioletty wstrząsnęła nie tylko jej bliskimi. Kobietę pożegnał także Krisss Fight Club, którego była częścią.

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem informujemy, że wczoraj, w tragicznym wypadku, odeszła nasza klubowa koleżanka – Wioletta. To wiadomość, z którą niezwykle trudno się pogodzić. Wioletta była częścią naszej klubowej rodziny i na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W imieniu całej społeczności Krisss Fight Club składamy najszczersze wyrazy współczucia, kondolencje oraz słowa wsparcia Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których dotknęła ta niewyobrażalna tragedia. Niech pamięć o Wioletcie pozostanie z nami na zawsze.

Pod wpisem pojawiły się dziesiątki poruszających komentarzy. Znajomi, przyjaciele i członkowie klubu nie mogą pogodzić się z tym, że Wioletty już nie ma.

„Wiolu… 😔🖤 Dziękujemy za wszystkie wspólne chwile. Jeszcze kiedyś poboksujemy razem. Spoczywaj w pokoju.” – napisała jedna z osób. „Życie jest nie sprawiedliwe 🥹 do zobaczenia tam u góry 😭” – czytamy w kolejnym wpisie. „To jest tragedia nie do uwierzenia, całe życie miała przed sobą, kochana kuzynka, spoczywaj w spokoju” – dodała członkini rodziny.

Każdy kolejny komentarz pokazuje, jak wielu ludzi poruszyła ta tragedia. Dla bliskich Wioletty i wszystkich, którzy ją znali, pozostanie po niej pustka, której nic nie będzie w stanie wypełnić...