Ważna decyzja śledczych!

Trzy osoby nie żyją, w tym 4-letnia Ksenia! Kierujący oplem jechał S5 pod prąd

Ta tragedia wstrząsnęła całym regionem. Trzy osoby nie żyją, w tym 4-letnia dziewczynka - to bilans wypadku na S5, do którego doszło 13 stycznia 2024 roku pod Bydgoszczą. Jak ustalili policjanci, pod prąd, jechał prowadzący opla 69-latek. Na widok patrolu mundurowych zaczął uciekać i doprowadził do zderzenia z busem marki Mercedes, którym podróżowało pięć osób. Teraz śledczy, którzy badali sprawę, podjęli bardzo ważne kroki. Szczegóły podajemy poniżej.