Uczniowie w żałobie. Nie żyje dyrektor LO w Bydgoszczy. "Był człowiekiem wielkiego serca"

Bydgoska społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie. 4 października 2025 roku zmarł Leszek Siekierski, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. Miał 63 lata. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, pozostawiając po sobie ogromny dorobek zawodowy, ale przede wszystkim – pamięć o człowieku z sercem dla młodzieży.

Swoją przygodę z edukacją rozpoczął w 1986 roku, zaraz po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy, w której pracował aż do 2000 roku. Następnie przez dwa lata uczył w Gimnazjum nr 16, by w 2002 roku objąć funkcję dyrektora V LO – szkoły, z którą związał się na ponad dwie dekady.

Pod jego kierownictwem „Piątka” przeszła prawdziwą metamorfozę. Dzięki jego determinacji i dbałości o każdy szczegół szkoła została gruntownie zmodernizowana – przeprowadzono termomodernizację budynku, powstał nowoczesny basen „Piąta Fala”, a liceum zyskało imię Ignacego Jana Paderewskiego. Dyrektor Siekierski często podkreślał, że patron szkoły to nie tylko wybitny artysta, ale i symbol wartości, które powinny kształtować młodzież.

„Chcę, aby nasza szkoła promowała pięć najważniejszych wartości Paderewskiego – szacunek dla nauki i pracy, empatię, wrażliwość na sztukę oraz patriotyzm” – mówił podczas uroczystości nadania imienia liceum.

Jako pedagog był wymagający, ale sprawiedliwy. Uczniowie wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i niezwykłej kulturze osobistej. To właśnie pod jego skrzydłami V LO rozwijało nie tylko osiągnięcia edukacyjne, ale i artystyczne oraz społeczne. Dyrektor Siekierski był inicjatorem licznych projektów wolontariackich, akcji honorowego krwiodawstwa, a także przedsięwzięć promujących kulturę i sztukę wśród młodzieży.

W roku szkolnym 2022/2023, dzięki jego staraniom, w szkole powstała pierwsza w Bydgoszczy klasa o profilu psychologicznym z elementami pedagogiki i logopedii – odpowiedź na rosnące potrzeby młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju emocjonalnego.

Leszek Siekierski był też miłośnikiem historii, literatury fantasy oraz turystyki górskiej. W wolnych chwilach chętnie opowiadał uczniom o swoich podróżach i fascynacji dziejami Polski.

Za swoją pracę został wielokrotnie doceniony. Otrzymał m.in. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

- Odszedł człowiek, który przez lata tworzył nie tylko szkołę – ale wspólnotę. Jego nazwisko na zawsze pozostanie symbolem oddania, profesjonalizmu i pasji. Rodzinie, przyjaciołom oraz całej społeczności V LO składamy wyrazy współczucia - przekazał Urząd Miasta w Bydgoszczy.