2025-11-18 15:45

Tragedia na drodze w Kujawsko-Pomorskiem. W wypadku pod Łasinem zginęła 30-letnia Justyna Żabińska-Gawrońska. Kobieta osierociła dwuletniego synka Gabrysia, który cudem przeżył karambol. Przyjaciele i bliscy zmarłej przedszkolanki uruchomili zbiórkę pieniędzy na portalu pomagam.pl, by wesprzeć chłopca i jego ojca w trudnych chwilach.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątkowy wieczór (7 listopada) pod Łasinem (woj. kujawsko-pomorskie). 30-letnia Justyna Żabińska-Gawrońska wracała samochodem do domu. Wraz z nią podróżował jej dwuletni synek Gabryś. Niestety, na trasie doszło do zderzenia trzech pojazdów, w tym ciężarówki.

Dramatyczna akcja ratunkowa i cudowne ocalenie

Akcja ratunkowa była niezwykle trudna i dramatyczna. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydobyć uwięzioną w pojeździe Justynę. Niestety, obrażenia kobiety okazały się zbyt poważne i 30-latka zmarła na miejscu.

W tej ogromnej tragedii można jednak mówić o cudzie. Dwuletni Gabryś przeżył wypadek. Chłopiec siedział z tyłu, w foteliku i był prawidłowo zapięty pasami bezpieczeństwa. To właśnie ochroniło go przed śmiercią.

Zbiórka dla osieroconego Gabrysia

Wstrząśnięci tragedią przyjaciele i bliscy Justyny Żabińskiej-Gawrońskiej uruchomili zbiórkę pieniędzy na portalu pomagam.pl. Chcą w ten sposób wesprzeć osieroconego Gabrysia i jego ojca w trudnych chwilach.

Każdy, kto miał możliwość poznać naszą „Żabę”, wie jakim była dobrym człowiekiem, z ogromnym i wrażliwym sercem − piszą przyjaciele Justyny na stronie zbiórki.

Minie dużo czasu zanim pogodzimy się z tym losem. To niewyobrażalna strata, której nie da się opisać słowami. Jeśli możecie pomóc, proszę o wpłaty, każda złotówka się liczy − apelują.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/dfny7a

Wsparcie dla rodziny w żałobie

Tragiczna śmierć Justyny Żabińskiej-Gawrońskiej i jej nagłe odejście to ogromny cios dla rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy ją znali. W tych trudnych chwilach najważniejsze jest wsparcie dla bliskich Justyny. Każda, nawet najmniejsza wpłata na zbiórkę dla Gabrysia, to realna pomoc dla chłopca i jego ojca w nowej, bolesnej rzeczywistości.

