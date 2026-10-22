Pogoda w Bydgoszczy: 23-25 października

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Aura zmieni się z dnia na dzień, przechodząc od bezchmurnego nieba do deszczowej i chłodnej niedzieli. Największa zmiana czeka nas ostatniego dnia weekendu, kiedy to pogoda może skutecznie zniechęcić do aktywności na świeżym powietrzu. Warto więc dobrze zaplanować te trzy dni.

Słoneczny i spokojny piątek

Weekend w Bydgoszczy rozpocznie się bardzo optymistycznie. Piątek, 23 października, będzie dniem bezchmurnym, co pozwoli cieszyć się słońcem przez wiele godzin. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 13 stopni Celsjusza, co stworzy komfortowe warunki. Noc będzie już wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s, więc nie będzie potęgował odczucia chłodu.

Sobota pod znakiem chmur, ale wciąż bez deszczu

W sobotę, 24 października, pogoda w Bydgoszczy ulegnie zmianie. Słoneczne niebo zostanie zastąpione przez duże zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień. Mimo braku słońca, temperatura maksymalna wciąż będzie przyjemna i osiągnie wartości podobne do piątkowych, czyli około 13°C. Noc z soboty na niedzielę okaże się znacznie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 9 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, do około 4 m/s, ale opady deszczu nie są prognozowane.

Pogodowe załamanie w niedzielę

Niedziela, 25 października, przyniesie całkowite załamanie pogody i będzie najsłabszym dniem weekendu. Dzień będzie nie tylko pochmurny, ale również deszczowy – prognozy wskazują na opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez dłuższy czas. Co więcej, nastąpi wyraźne ochłodzenie, a termometry pokażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Odczucie chłodu spotęguje silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 6°C.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Piątek, z bezchmurnym niebem i przyjemną temperaturą, to idealny moment na spacery i spędzenie czasu na zewnątrz. Warto wykorzystać ten dzień na aktywności w parkach czy nad rzeką. Sobota, choć pochmurna, nadal pozostanie bezdeszczowa, co wciąż pozwala na wyjście z domu, na przykład na zakupy czy spotkania w plenerze. Niedziela natomiast, z deszczem i chłodem, skłania raczej do pozostania w domu lub zaplanowania aktywności pod dachem, takich jak wizyta w kinie, muzeum czy na krytym basenie.

Dane pogodowe: OpenWeather