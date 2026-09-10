Pogoda w Bydgoszczy: 11-13 września

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Prognozy zapowiadają chłodny i pochmurny piątek, po którym nadejdzie znacznie cieplejsza i przyjemniejsza sobota. Niestety, dobra aura nie utrzyma się długo, a niedziela zakończy tydzień spadkiem temperatury i deszczem. Warto więc dobrze zaplanować te trzy dni.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Piątek, 11 września, przywita bydgoszczan dużym zachmurzeniem, które utrzyma się przez cały dzień. Temperatura maksymalna sięgnie około 17 stopni Celsjusza, jednak noc z piątku na sobotę będzie zimna – termometry mogą wskazać zaledwie 6 stopni. Mimo chmur, tego dnia nie należy spodziewać się opadów. Wiatr będzie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, co sprawi, że odczuwalny chłód nie będzie dokuczliwy.

Sobota przyniesie wyraźne ocieplenie

W sobotę aura w Bydgoszczy zmieni się diametralnie. To będzie najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień całego weekendu. Niebo częściowo się przejaśni, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Przede wszystkim jednak odczujemy wyraźny wzrost temperatury – w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą nawet 21 stopni. Noc również będzie znacznie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość około 3 m/s, ale sobota pozostanie bezdeszczowa.

Deszczowe zakończenie weekendu w niedzielę

Niestety, niedziela, 13 września, przyniesie kolejne załamanie pogody. Temperatura maksymalna znów spadnie do około 17 stopni, a niebo ponownie zasnuje się gęstymi chmurami. Co więcej, w ciągu dnia prognozowane są opady deszczu. Temperatura w nocy utrzyma się na wyższym poziomie, około 13 stopni Celsjusza. Prędkość wiatru będzie zbliżona do sobotniej i wyniesie blisko 3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Bydgoszczy?

Sobotnia aura, z temperaturą przekraczającą 20 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem, stworzy idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To doskonały moment na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową wzdłuż rzeki czy relaks w jednym z miejskich parków. Warto w pełni wykorzystać ten dzień, ponieważ niedzielna pogoda, z niższymi temperaturami i opadami deszczu, będzie bardziej sprzyjać aktywnościom pod dachem. Wtedy dobrym pomysłem może okazać się wizyta w kinie, galerii lub spotkanie ze znajomymi w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather