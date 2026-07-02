Pogoda w Bydgoszczy: 3-5 lipca

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy upłynie pod znakiem zmiennej aury. Mieszkańcy mogą spodziewać się zarówno opadów deszczu, jak i jednego cieplejszego dnia z dużą ilością chmur. Największe różnice w pogodzie będą odczuwalne między sobotą a niedzielą, kiedy to aura wyraźnie się pogorszy pod względem opadów.

Deszczowy i wietrzny piątek

Początek weekendu, 3 lipca, przyniesie w Bydgoszczy słabe opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza, natomiast nocą temperatura spadnie do blisko 15 stopni. Uczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, którego prędkość wyniesie średnio prawie 7 m/s. Warto przygotować się na mokre i wietrzne powitanie weekendu.

Sobota: najcieplej, ale pochmurno

Sobota, 4 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 21 stopni, a minimalna utrzyma się na poziomie 15 stopni. Mimo wyższej temperatury, niebo nad Bydgoszczą będzie w dużej mierze pokryte chmurami. Prognozy wskazują na niewielkie, niemal niezauważalne opady. Wiatr pozostanie dość odczuwalny, osiągając prędkość zbliżoną do 7 m/s.

Niedziela z największymi opadami

W niedzielę, 5 lipca, pogoda w Bydgoszczy ulegnie zmianie. Ten dzień przyniesie największe w ciągu weekendu słabe opady deszczu. Temperatura będzie nieco niższa niż w sobotę, osiągając maksymalnie 20 stopni. Noce staną się chłodniejsze, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Dobrą wiadomością jest osłabienie wiatru, który zwolni do około 4 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie mniejsze.

Jak zaplanować weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Sobota, jako najcieplejszy i najmniej deszczowy dzień, będzie najlepszym momentem na dłuższe spacery czy aktywności na świeżym powietrzu, choć trzeba być gotowym na pochmurne niebo. Z kolei piątek i niedziela, ze względu na prognozowane opady, mogą być lepszą okazją do spędzenia czasu w miejscach zadaszonych, takich jak kawiarnie, galerie czy obiekty kulturalne.

Dane pogodowe: OpenWeather