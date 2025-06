Wichura nadciąga nad Bydgoszcz! Silny wiatr może łamać drzewa i zrywać dachy [25.06.2025]

Wichura nadciąga nad Bydgoszcz! Silny wiatr może łamać drzewa i zrywać dachy

Mieszkańcy Bydgoszczy i okolic powinni przygotować się na gwałtowne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) ostrzega przed silnym wiatrem, który w środę, 25 czerwca, może dać się we znaki od godziny 13:00 do 18:00.

Według prognoz, wiatr osiągnie średnią prędkość do 40 km/h, ale w porywach może wzrosnąć nawet do 70, a lokalnie do 80 km/h. Silne podmuchy wiatru będą przemieszczać się z kierunku zachodniego. Dodatkowo, miejscami mogą pojawić się burze, które jeszcze bardziej pogorszą warunki atmosferyczne.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Silny wiatr 1 stopień🟡Na wybrzeżu, w centrum i na wschodzie prognozuje się wystąpienie wiatru do ok 40 km/h, a punktowo do 80 km/h. Możliwe burze.Ważne 2025-06-25 od 05:00 do 2025-06-25 21:00👉https://t.co/16QmSAGtqE#wiatr pic.twitter.com/ATpTSw6ppk— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 25, 2025

IMGW nadał ostrzeżeniu pierwszy stopień zagrożenia – oznacza to, że zjawisko może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i mienia. Eksperci radzą, by zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i podwórkach, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz ograniczyć spacery i przebywanie w otwartym terenie.

Służby apelują także do właścicieli posesji o zabezpieczenie dachów, rusztowań i innych elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać uszkodzone lub porwane przez silny wiatr. Warto też przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie prądu – silny wiatr często uszkadza linie energetyczne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 70 procent. Choć nie ma obowiązkowej ewakuacji ani zakazu przemieszczania się, mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty pogodowe.

Pamiętajmy – przezorny zawsze ubezpieczony. Lepiej zabezpieczyć się wcześniej, niż potem naprawiać skutki wichury.

