Burze i deszcze nie odpuszczają. Tylko tutaj Polacy odetchną [Prognoza IMGW na 25.06.2025]

Pogoda na środę: IMGW zapowiada deszcze i burze na 25 czerwca

Przed nami ponury środek tygodnia. Tylko na południu chmur będzie mniej. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się przelotnych opadów deszczu na północy i w centrum kraju. Po południu, na północnym wschodzie możliwe burze. W prognozach na środę nie ma mowy o upałach - temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 17 stopni na Wybrzeżu do 27-28 w województwach:

śląskim

małopolskim

podkarpackim

opolskim

dolnośląskim

W prognozach widać też dość silny wiatr. Na północy Polski może on osiągać prędkość do 70 km/h. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 80 km/h. Z mapy, dostępnej w serwisie IMGW dowiadujmy się, że deszczu nie powinno być w dwóch województwach. Zerknijmy na szczegóły!

i Autor: IMGW Pogoda na środę, 25 czerwca. Mapa IMGW

Upały powrócą do Polski! IMGW podaje datę i region

Noc ze środy na czwartek będzie stosunkowo chłodna. Na północy, w niektórych regionach temperatury nie "dobiją" nawet do 10 stopni Celsjusza. Upał powróci 25 czerwca, w ciągu dnia. 31 stopni pokażą termometry na południowym zachodzie. Największe prawdopodobieństwo widzimy w prognozach dla województwa lubuskiego. Niestety, ten dzień przyniesie również gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane, a na zachodzie kraju po południu lub wieczorem wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej prognozowana wysokość opadów miejscami do 25 mm - przewiduje IMGW w prognozie synoptycznej na 25 czerwca.

Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy aktualizować w serwisach "Super Expressu". W czasie burzy i upałów należy zachować ostrożność.

Upał i burze ⚡ ⛈️ Prognoza pogody dla Polski 23.06 - 29.06.2025 Prognozuje Rzecznik Prasowy, synoptyk IMGW-PIB Agnieszka PrasekLink do filmu #pogoda #IMGW https://t.co/EYzzocv6HZ pic.twitter.com/pFzW3Rc4vI— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 23, 2025