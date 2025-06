Polska pod gradobiciem interwencji. Takich nawałnic nie było od dawna! Szokujące dane

Burze nad Polską. Ponad 5 tysięcy interwencji strażaków

Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że w ciągu ostatniej doby strażacy w całej Polsce odnotowali 5098 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków przejścia frontu burzowego nad Polską. Najwięcej interwencji podjęto na terenie województw:

śląskiego - 773,

zachodniopomorskiego - 520,

wielkopolskiego - 508,

kujawsko-pomorskiego – 439.

Tylko minionej nocy strażacy w całym kraju interweniowali 511 razy. Najwięcej na Śląsku (175 interwencji), w Świętokrzyskiem (96) i na Podkarpaciu (83). Front burzowy opuścił już Polskę.

Walka z żywiołem

Karol Kierzkowski poinformował, że główne działania strażaków polegały na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi oraz blokowały drogi. Odnotowano również 98 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Podczas burz doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. W Kołobrzegu na kobietę jadącą rowerem spadł konar drzewa. Po przyjeździe strażaków poszkodowana znajdowała się już pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Natomiast w Wałczu na samochód osobowy, w którym znajdowały się cztery osoby, przewróciło się drzewo. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na wybrzeżu wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w porywach do 85 km/h.

Pogoda na wtorek, 24.06.2025

Wtorek (24 czerwca) zapowiada się na dzień dużo spokojniejszy. Burze nadal mogą występować na północnym wschodzie, ale nie będą już tak groźne. Na północy przelotny deszcz. Dużo chłodniej niż w poniedziałek. Nad morzem zaledwie 17°C, na północy około 21°C. Najcieplej w południowej Polsce, tam do 24°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, nad morzem chwilami silny – do 80 km/h, zachodni. W górach porywy wiatru do 80 km/h - zapowiada IMGW.

Pogoda we wtorek może powodować rozdrażnienie, niepokój i trudności z koncentracją. - Warto przygotować się na zmianę pogody – chłodniejsze powietrze i porywisty wiatr mogą prowadzić do wychłodzenia i przeziębień - zaleca IMGW. Powinniśmy ubrać się cieplej i mieć przy sobie parasol.

