Wakacje za pasem, a tu taka prognoza! Lepiej przemyśl, gdzie spędzisz urlop

Pogoda na lato 2025. Tutaj w Polsce będzie najchłodniej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił niedawno eksperymentalną prognozę długoterminowa temperatury i opadu na okres lipiec 2025 r. – październik 2025 r. Daje to nam pewien pogląd na to, jak mogą wyglądać wakacje i lato. Czy pogoda w najbliższych miesiącach zachęci do spędzania urlopu nad polskim morzem lub w górach?

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, "na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Wyjątkiem będzie wybrzeże, gdzie średnia temperatura ma wahać się w zakresie normy wieloletniej. Czy to oznacza - tradycyjne już - zimne lato nad Bałtykiem? Takie prawdopodobieństwo istnieje, ale warto pamiętać, że analizuje prognozę długoterminową i eksperymentalną. Jeśli planujemy letni urlop nad polskim morzem, pogodę warto sprawdzić niedługo przed wyjazdem.

Lato spod znaku suszy? Co mówi prognoza IMGW?

Tyle o temperaturze latem. A co z opadami? Eksperci z IMGW są zgodni co do lipca i sierpnia, tak samo jak w przypadku średniej temperatury. - Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy - czytamy w komunikacie IMGW, zarówno na lipiec, jak i sierpień 2025 r. Najprawdopodobniej przed nami więc lato suche, choć nie należy wykluczać intensywnych opadów deszczu, szczególnie podczas burz, które latem występują w Polsce dość często.

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy”, „poniżej normy” i „w normie”?

Gdy przewidywana średnia temperatura/suma opadów jest powyżej normy, zakładać można, że prognozowany miesiąc prawdopodobnie będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Termin "w normie" oznacza, że prognozowany miesiąc będzie prawdopodobnie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Termin "poniżej normy" oznacza, że prognozowany miesiąc będzie prawdopodobnie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak wyjaśnia IMGW, "pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość". - Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe[...] - czytamy w komunikacie synoptyków, którzy zwracają uwagę na fakt, że tego typu prognozy są orientacyjne, mają charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Źródło: IMGW

