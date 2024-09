Wielka Wioślarska o Puchar Brdy! Emocji nie brakowało

Wybory do rad osiedli w Bydgoszczy. Sprawdź, czy również w Twojej okolicy

W sobotę (28 września) Brda w centrum Bydgoszczy należała do wioślarzy. W regatach Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy rywalizowali juniorzy, juniorki, seniorzy i mastersi. Meta znajdowała się na Rybim Rynku.

W trakcie trwania zawodów odbywały się pokazy flyboard, a na zakończenie zawodów z Barki Lemara dla bydgoszczan zagrał zespół The Postman. Zanim jednak do tego doszło na Brdzie rywalizowali wioślarze. W biegach głównych osady Lotto Bydgostii pokonały AZS Szczecin. W wyścigu seniorek wioślarki Lotto Bydgostii zajęły pierwsze miejsce ex aequo z AZS UMK Toruń.

Już po raz 20. na Brdzie o wygraną rywalizowały też ósemki dwóch znanych angielskich uczelni. Podobnie, jak przed rokiem, także i tym razem ze zwycięstwa cieszyli się wioślarze z Oksfordu, którzy pokonali ósemkę z Cambridge.