Wielki trening kalisteniki w Bydgoszczy. To był prawdziwy wycisk!

To wydarzenie na dobre wpisało się w kalendarz bydgoskich imprez! Podobnie jak w ubiegłych latach, miejsca na Ogólnopolski Trening Kalisteniki 2024 rozeszły się w mgnieniu oka.

- To jedyne takie sportowe wydarzenie w regionie, które jest świetną okazją do tego, żeby razem z nami, w aktywny sposób, celebrować miniony rok treningów w wyjątkowych okolicznościach naszego corocznego "święta kalisteniki". To okazja, żeby spotkać inne osoby, które trenują kalistenikę już od jakiegoś czasu, wymienić się doświadczeniami, poznać podobnych sobie pasjonatów i wspólnie, ramię w ramię, dać z siebie wszystko podczas wielkiego treningu - mówili nam organizatorzy.

Oprócz wspólnych ćwiczeń, nie zabrakło też specjalnych pokazów, które były przygotowane zarówno przez Panie jak i Panów – w każdym wieku.