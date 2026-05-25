Wielki turniej bowlingowy wraca do Grudziądza. Znamy datę mistrzostw

2026-05-25 21:32

Na ponad tydzień Grudziądz zamieni się w prawdziwą stolicę polskiego bowlingu. Pod koniec maja wystartują Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026. Impreza co roku ściąga najlepszych graczy z Polski i świata, a organizatorzy obiecują wyższą pulę nagród oraz niezapomnianą atmosferę.

Jedna z największych imprez bowlingowych w Polsce wraca do Grudziądza. Start już 30 maja

Autor: materiały prasowe

Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026. Gdzie i kiedy odbędzie się turniej?

Zmagania zaplanowano w terminie od 30 maja do 7 czerwca 2026 roku. Areną sportowej rywalizacji będzie kręgielnia RAD Bowling zlokalizowana przy ulicy Chełmińskiej 144 w Grudziądzu. Od wielu lat to prestiżowe wydarzenie traktuje się w naszym kraju jako jedną z najważniejszych i najbardziej okazałych imprez związanych z tym sportem.

Zawody funkcjonujące pod oficjalnym skrótem MLOMG tradycyjnie stanowią uroczyste zwieńczenie całego sezonu bowlingowego. Do walki na torach stają tu ramię w ramię zarówno doświadczeni zawodowcy, jak i najzwyklejsi pasjonaci tej dyscypliny.

Pula nagród na mistrzostwach w Grudziądzu. Szykuje się międzynarodowa rywalizacja

Gospodarze wydarzenia zaznaczają, że to nie tylko zażarta walka o wygraną, ale przede wszystkim doskonała platforma do integracji pasjonatów. Co roku do Grudziądza zjeżdżają reprezentanci z wielu zakątków świata, prezentując niezwykle wysoki poziom umiejętności rzutów.

Najnowsza edycja ma dostarczyć kibicom jeszcze więcej wizualnych i sportowych wrażeń. Pomysłodawcy imprezy przygotowali znacznie wyższą pulę nagród oraz szereg dodatkowych niespodzianek, które podgrzeją unikalną atmosferę przyciągającą rzesze widzów i samych graczy.

Dla sporej części uczestników zmagania na grudziądzkich torach to symboliczny początek okresu letniego. To po prostu idealna okazja, aby całe środowisko bowlingowe mogło zjednoczyć się w jednym miejscu.

Najważniejsze fakty o nadchodzącym MLOMG 2026 w Grudziądzu:

  • Wydarzenie: Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026
  • Czas trwania: od 30 maja do 7 czerwca 2026 roku
  • Lokalizacja: obiekt RAD Bowling, ul. Chełmińska 144 w Grudziądzu

Osoby zainteresowane pełnym harmonogramem, procesem rejestracji oraz wszelkimi szczegółami turnieju, mogą znaleźć odpowiednie wytyczne na witrynie organizatora pod adresem: https://www.omg-bowling.pl/. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, wydarzenie objęło swoim patronatem Radio ESKA Grudziądz.

