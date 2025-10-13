Wielkie ściganie w Myślęcinku! Tak było na Cross Country Bydgoszcz 2025

Anna Kisiel
2025-10-13 13:28

W weekend w Myślęcinku odbył się bieg Cross Country Bydgoszcz na start, w którym wzięło udział bliko 140 zawodniczek i zawodników. Najszybszy na pięciokilometrowej trasie był Mateusz Niemczyk, który wygrał z czasem 15:25. Wśród kobiet zwyciężyła Monika Szymanowicz, która na metę wbiegła z czasem 18:57.

Bieg Cross Country to coroczna impreza organizowana przez Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, która przyciąga nie tylko amatorów biegania, ale również znanych sportowców.

W sobotę, 11 października, w Myślęcinku na starcie zawodów stanęło blisko 140 biegaczy. Wśród nich byli m.in. Adrianna Sułek-Schubert, znakomita bydgoska siedmioboistka oraz Paweł Wojciechowski, złoty i brązowy medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce, a obecnie prezes sekcji lekkoatletycznej w CWZS Zawisza Bydgoszcz. Zawodnicy rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów, a trasę najszybciej pokonał Mateusz Niemczyk, który na mecie zameldował się z czasem 15:25. Drugie miejsce zajął Jędrzej Poczwardowski (16:14), a podium uzupełnił Leon Gajdus (16:45).

Wśród pań zwyciężyła Monika Szymanowska, która dystans pięciu kilometrów pokonała w czasie 18:57 i w łącznej klasyfikacji zajęła 11. miejsce. Drugą najszybszą kobietą na trasie była Karolina Kruber (20:02 i 13. miejsce), a jako trzecia wśród pań metę przekroczyła Jolanta Żal (20:54 i 17. miejsce).

