Wierni żegnają swojego wieloletniego proboszcza. Nie żyje ks. Leszek Grzela

W poniedziałek, 13 października 2025 roku, w wieku 63 lat zmarł ksiądz Leszek Grzela – kapłan diecezji pelplińskiej, były proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu. O jego śmierci poinformowała Kuria Diecezjalna Pelplińska.

Ksiądz Leszek Grzela urodził się w 1962 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku w Pelplinie, a swoje życie poświęcił pracy duszpasterskiej i pomocy drugiemu człowiekowi. W latach 2013–2023 pełnił funkcję proboszcza parafii w Świeciu, gdzie dał się poznać jako człowiek niezwykle oddany wiernym, skromny, ale pełen ciepła i troski o wspólnotę. Po zakończeniu swojej posługi proboszczowskiej pozostał w parafii jako rezydent – kapłan senior.

Był również kapelanem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Jak wspominają osoby, które miały okazję go poznać, ksiądz Leszek nigdy nie odmawiał pomocy – zarówno w codziennych obowiązkach duszpasterskich, jak i w chwilach, gdy potrzebna była zwykła ludzka obecność i rozmowa.

Uroczystości pogrzebowe księdza Leszka Grzeli rozpoczną się w czwartek, 16 października 2025 roku o godz. 19:00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu. Nabożeństwu przewodniczyć będzie dziekan świecki, ks. Mariusz Herold.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się dzień później, w piątek, 17 października o godz. 11:00, pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Ciało zmarłego kapłana spocznie na cmentarzu parafialnym przy ul. Petelskiego w Świeciu.