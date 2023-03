i Autor: KWP w Bydgoszczy

Tajemnicze zniknięcie!

Wiktorio, gdzie jesteś?! Rodzina rozpaczliwie szuka 17-latki z Bydgoszczy

Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 17-latki, która w niedzielę (20 marca) wyszła z miejsca pracy matki nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nastolatki.