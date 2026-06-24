Wjechał na czerwonym i zabił mężczyznę na pasach. Narkotester wykazał metaamfetaminę!

Do tragedii doszło we wtorek, 23 czerwca, około godziny 9:35 na ulicy Bydgoskiej w Prądocinie w powiecie bydgoskim. Jak przekazała nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, zgłoszenie dotyczyło wypadku z udziałem pieszego i samochodu osobowego marki Hyundai.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 72-latek prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 72-letni pieszy prawidłowo przechodził przez przejście na zielonym świetle. W tym momencie nadjeżdżający kierujący pojazdem marki Hyundai nie zastosował się do sygnalizatora nadającego sygnał czerwony i wjechał na przejście dla pieszych doprowadzając do potrącenia przechodzącego seniora – przekazała nadkom. Lidia Kowalska.

Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do jednego z bydgoskich szpitali.

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Niestety, mimo starań medyków, jego życia nie udało się uratować – poinformowała rzeczniczka policji.

To jednak nie koniec szokujących ustaleń. Policjanci przebadali kierowcę narkotesterem.

Przeprowadzone przez policjantów wstępne badanie narkotesterem wykazało, że 41-letni kierowca osobówki prowadził auto pod wpływem metaamfetaminy – powiedziała nadkom. Kowalska.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań. Następnie trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzą bydgoscy policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia.