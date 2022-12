Włamywacz na bydgoskich Wyżynach! 45-latek wybił szybę i wyniósł telewizor

i Autor: Policja - zdjęcie ilustracyjne Włamywacz na bydgoskich Wyżynach! 45-late wybił szybę i wyniósł telewizor

Jest już w rękach policji

Kryminalni z komisariatu na Wyżynach ustalili i zatrzymali sprawcę włamania do domu. Jak ujawniają mundurowi, 45-latek ukradł telewizor, po czym sprzedał go w jednym z lombardów. Bydgoszczanin jest znany policjantom, gdyż to nie pierwsze przestępstwo na jego „koncie”.